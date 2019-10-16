Самая микробная достопримечательность мира – стена из жвачки в Сиэтле – видео

Достопримечательность пытали убрать, но она образовывается снова за сутки

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Отвратительная и яркая, необычная и липкая. Стена из жевательной резинки в Сиэтле привлекает тысячи туристов. Не отпугивает путешественников и то, что облепленное жвачками здание называют самой микробной достопримечательностью мира. Сюда едут делать оригинальные селфи и оставить свой пережеванный след.

Пожевать, выплюнуть и прилепить на стену. Пока в мировых мегаполисах ведут ожесточенную войну с использованными жвачками, в Сиэтле есть место, где им даже рады. Это Маркет театр, одна из стен которого полностью залепленная разноцветными жевательными резинками. Традицию начали студенты в начале 90-х. Скучая в очереди за билетами, они цепляли жвачки на стену. В конце концов, руководство театра устало с этим бороться. 20 лет назад стену чистить перестали, и она быстро превратилась в туристический аттракцион.

"Эта стена невероятная! Она гораздо больше, чем я себе представлял. Я хотел приехать сюда много лет. Наконец я здесь и вижу вокруг множество жвачек. Это так круто!"- делится восторгом Кармело Гонсалес, турист.

Впрочем, такое мнение разделяют не все посетители. Брезгливым людям стена отвратительна, а кому-то еще и воняет.

"Знаете, этот запах не описать словами. Его чувствуешь, как только подходишь к стене. Это действительно запах старых испорченных жвачек" – говорит Табита Аркелон, туристка.

На самом деле, жевательные резинки, свисающие из здания сегодня, не такие уж и старые. Четыре года назад выяснилось, что сахар начал разъедать стены. Поэтому украшение решили почистить. Убирали клейкую массу паром, за три дня работ с стены сняли почти тонну жвачек. Впрочем, уже через день они появились там снова. В следующем году липкое и красочное полотно будут снимать уже во второй раз.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, какие достопримечательности Европы разочаровывают туристов. Авиакомпания-лоукостер EasyJet провела опрос среди британских туристов. Знаменитая картина "Мона Лиза" в парижском Лувре оказалась на первом месте, согласно результатам исследования.

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