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Саммит G7 может состояться в Белом доме

21 мая, 21:57

Елена Кузьмич

Есть также небольшая вероятность того, что он состоится в Кэмп-Дэвиде

Саммит Группы семи (G7. – Ред) в очном формате может состоятся в Белом доме. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

"Похоже, что G7 может состояться. Мы объявим кое-что о проведении саммита в начале следующей недели", — добавил Трамп. Он уточнил, что из-за того, что ситуация с коронавирусом улучшается, есть возможность провести очный саммит стран в очном, а не заочном режиме.

"Вероятно, он пройдет в округе Колумбия (столица страны Вашингтон. – Ред.), в Белом доме, но есть также небольшая вероятность того, что он состоится в Кэмп-Дэвиде", – отметил президент.

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Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность провести встречу лидеров Группы семи в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде, несмотря на пандемию заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

20 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции. Резиденция американских президентов Кэмп-Дэвид находится в 100 км к северо-западу от Вашингтона.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон не против возможности поездки в США для участия в саммите лидеров стран Группы семи.

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США Белый дом саммит G7

Источник: ТАСС

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