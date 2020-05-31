Українська
$ 26,91
29,62
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп хочет перенести саммит G7 и пригласить Россию: что произошло

31 мая, 11:43

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Трамп не уверен в правильных взглядах G7

Президент США Дональд Трамп намерен отложить саммит Большой семерки до осени и пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Трамп считает, что нынешний формат собрания устарел.

"Я откладываю саммит, потому что не чувствую, что G7 правильно представляет то, что происходит в мире", - сказал он.

Реклама

Президент США ранее также предлагал расширить G7 и снова включить в него Россию. Дональд Трамп заявил, что провести саммит в 2020 году удастся не раньше сентября. В пресс-службе Белого дома заявили, что глава государства хочет, чтобы на встрече обсудили Китай.

Напомним, мы писали, что Трамп хотел провести саммит, как только будут сняты санитарные ограничения, введенные из-за пандемии в США. Ранее сообщалось, что мировые лидеры не против провести саммит G7 в Белом доме. Президент США Дональд Трамп считает, что саммит был бы отличным примером возвращения к привычной жизни после пандемии.

В тренде
Посла России вызвали на ковер в Германии: россиянам грозят новые санкции

Сообщалось, чтоМеркель отказалась принимать участие в саммите G7 в США.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия США Дональд Трамп большая семерка саммит G7

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломаты
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломатыПолитика
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в США
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в СШАЕвросоюз
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят Россию
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят РоссиюСША
В США расстреляли авиабазу ВМС: есть раненый
В США расстреляли авиабазу ВМС: есть раненыйСША
США разрывают все связи с ВОЗ – Трамп
США разрывают все связи с ВОЗ – ТрампСША
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавируса
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавирусаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять