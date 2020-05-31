Трамп хочет перенести саммит G7 и пригласить Россию: что произошло

Президент США Дональд Трамп намерен отложить саммит Большой семерки до осени и пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Трамп считает, что нынешний формат собрания устарел.

"Я откладываю саммит, потому что не чувствую, что G7 правильно представляет то, что происходит в мире", - сказал он.

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Президент США ранее также предлагал расширить G7 и снова включить в него Россию. Дональд Трамп заявил, что провести саммит в 2020 году удастся не раньше сентября. В пресс-службе Белого дома заявили, что глава государства хочет, чтобы на встрече обсудили Китай.

Напомним, мы писали, что Трамп хотел провести саммит, как только будут сняты санитарные ограничения, введенные из-за пандемии в США. Ранее сообщалось, что мировые лидеры не против провести саммит G7 в Белом доме. Президент США Дональд Трамп считает, что саммит был бы отличным примером возвращения к привычной жизни после пандемии.

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Сообщалось, чтоМеркель отказалась принимать участие в саммите G7 в США.

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