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Саммит США-КНДР во Вьетнаме: Трамп раскрыл новые подробности

Сегодня, 16:08

Президент США рассказал, когда вылетит в Ханой, какие темы будут обсуждаться и кто помог Штатам с организацией

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
Саммит США-КНДР во Вьетнаме: Трамп раскрыл новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2a4/12a/5c72a412aa4ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2a4/12a/5c72a412aa4ba.jpg США Президент США рассказал, когда вылетит в Ханой, какие темы будут обсуждаться и кто помог Штатам с организацией

Американский президент Дональд Трамп прибудет во вьетнамскую столицу Ханой 25 февраля, то есть за два дня до начала второго в истории саммита между КНДР и США. Об этом хозяин Белого дома сообщил в своем Twitter.

"Завтра рано утром я отправлюсь в Ханой на саммит с Ким Чен Ыном, на котором мы оба ждем продолжения прогресса, достигнутого на первом саммите в Сингапуре. Денуклеаризация?" – написал он 24 февраля.

Трамп признал, что большую помощь в организации встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном ему оказал Китай, поскольку, по его словам, последнее, чего хочет Пекин – это "крупномасштабное ядерное оружие по соседству".

Американский лидер назвал полезными санкции, наложенные на Северную Корею Китаем и Россией и назвал отношения с Ким Чен Ыном "прекрасными".

"Председатель Ким, возможно, лучше кого-либо другого понимает, что без ядерного оружия его страна может быстро занять место среди великих экономических государств. Из-за своего местоположения и людей (и его самого) у КНДР имеется больше потенциала для быстрого роста, чем у любого другого государства!" – добавил Трамп.

Напомним, что второй американско-северокорейский саммит пройдет в таком же формате, как и первый: президент США Дональд Трамп и лидер КНДР проведут встречу тет-а-тет, пообедают и примут участие во встречах их делегаций в расширенном формате.

Также сообщалось, что Ким Чен Ын также приедет за несколько дней до начала второго саммита - в Ханое он будет уже 25 февраля.

Как мы писали, он уже отправился на бронированном поезде из Пхеньяна на границу Вьетнама и Китая, откуда продолжит путь на автомобиле.

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Тег Вьетнам, КНДР, саммит, Трамп, Ким Чен Ын, северная корея, Дональд Трамп

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