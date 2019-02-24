Саммит США-КНДР во Вьетнаме: Трамп раскрыл новые подробности
Президент США рассказал, когда вылетит в Ханой, какие темы будут обсуждаться и кто помог Штатам с организацией
Американский президент Дональд Трамп прибудет во вьетнамскую столицу Ханой 25 февраля, то есть за два дня до начала второго в истории саммита между КНДР и США. Об этом хозяин Белого дома сообщил в своем Twitter.
"Завтра рано утром я отправлюсь в Ханой на саммит с Ким Чен Ыном, на котором мы оба ждем продолжения прогресса, достигнутого на первом саммите в Сингапуре. Денуклеаризация?" – написал он 24 февраля.
Трамп признал, что большую помощь в организации встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном ему оказал Китай, поскольку, по его словам, последнее, чего хочет Пекин – это "крупномасштабное ядерное оружие по соседству".
Американский лидер назвал полезными санкции, наложенные на Северную Корею Китаем и Россией и назвал отношения с Ким Чен Ыном "прекрасными".
"Председатель Ким, возможно, лучше кого-либо другого понимает, что без ядерного оружия его страна может быстро занять место среди великих экономических государств. Из-за своего местоположения и людей (и его самого) у КНДР имеется больше потенциала для быстрого роста, чем у любого другого государства!" – добавил Трамп.
Напомним, что второй американско-северокорейский саммит пройдет в таком же формате, как и первый: президент США Дональд Трамп и лидер КНДР проведут встречу тет-а-тет, пообедают и примут участие во встречах их делегаций в расширенном формате.
Также сообщалось, что Ким Чен Ын также приедет за несколько дней до начала второго саммита - в Ханое он будет уже 25 февраля.
Как мы писали, он уже отправился на бронированном поезде из Пхеньяна на границу Вьетнама и Китая, откуда продолжит путь на автомобиле.
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