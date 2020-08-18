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Самое жаркое место планеты обновило температурный рекорд

18 августа, 03:47

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Максимальную температуру в истории зарегистрировали в Долине Смерти

Американские метеорологи утверждают, что зафиксировали на территории США абсолютный температурный максимум за все время погодных наблюдений в мире.

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Как сообщает Washington Post, 16 августа в национальном парке Долина Смерти (штат Калифорния) столбики термометров поднялись до 130 градусов по Фаренгейту (54,4 градуса по Цельсию).

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Этот рекорд уже подтвердили в Национальной погодной службе США. Предыдущий максимум был установлен в этом же парке – в 2013 году в Долине смерти зарегистрировали 129 градусов по Фаренгейту (54 по Цельсию).

Стоит отметить, что Долина Смерти считается самым жарким местом нашей планеты. И некоторые метеорологи утверждают, что в 1913 году здесь наблюдалась еще большая жара – 134 градуса по Фаренгейту (56,6 по Цельсию). Однако этот факт остается недоказанным.

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В последнее время из-за волны жары температура аномально повысилась по всему западному побережье США, из-за чего в Калифорнии даже вышла из строя одна из электростанций.

Напомним, что на прошлой неделе Украину также накрыл антициклон, из-за чего ночь на 5 июля в Киеве стала самой жаркой за 140 лет.

А ранее в этом месяце адская жара обрушилась и на Европу – жарче всего было в Бельгии, Нидерландах, Франции и Англии.

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США погода лето жара Калифорния долина смерти
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