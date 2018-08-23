Самолет-гигант больше, чем "Мрия": в США представили проект запуска ракет-носителей и космоплан

Первый демонстрационный полет нового самолета с запуском ракеты-носителя состоится в 2019 году

Американская компания Stratolaunch Systems, занимающаяся разработкой двухфюзеляжного самолета Stratolaunch, объявила о проектировании двух ракет-носителей воздушного старта и космоплана. Согласно сообщению компании, самая легкая из ракет-носителей будет применяться для вывода полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с 2022 года.

Как пишет N+1, самолет Stratolaunch, испытания которого проводятся с конца прошлого года, планируется использовать в качестве платформы воздушного старта — с него в воздухе будут запускаться ракеты-носители. Размах крыла самолета составляет 117,3 метра, а длина обоих фюзеляжей — 72,5 метра.

Для сравнения, размах крыла крупнейшего в мире самолета — Ан-225 "Мрия" — составляет 88,4 метра, а длина фюзеляжа — 84 метра. Высота Stratolaunch составляет 15,2 метра. Самолет имеет массу 226,8 тонны и максимальную взлетную массу — 589,7 тонны. Аппарат сможет выполнять полеты и запуск ракет-носителей в стратосфере на высоте около 11 тысяч метров. Stratolaunch сможет нести полезную нагрузку массой 249,5 тонны.

Первый демонстрационный полет нового самолета с запуском ракеты-носителя состоится в 2019 году. Он запустит крылатую ракету-носитель Pegasus XL, масса которой составляет 23,1 тонны. Какую полезную нагрузку будет нести ракета, пока неизвестно.

В целом, Stratolaunch может обеспечить одновременный запуск трех ракет типа Pegasus. Согласно заявлению Stratolaunch Systems, легкая ракета-носитель MLV сможет выводить на орбиту высотой 400 километров полезную нагрузку массой 3,4 тонны. Более тяжелый носитель MLV Heavy с двумя боковыми ускорителями сможет нести полезную нагрузку массой до 6 тонн. Сроки завершения разработки тяжелого носителя пока не раскрываются.

Американская компания также намерена разработать космоплан, который будет применяться для вывода в космос полезной нагрузки и доставки на Землю различных грузов. Первая версия космоплана будет беспилотной. Усовершенствованная версия аппарата будет уже пилотируемой и ее можно будет использовать для отправки людей в космос.

Напомним, россияне отказываются выполнять требования по обслуживанию самолетов "Руслан".

Ранее знаменитая американская корпорация Boeing подписала соглашение с украинским авиаконструкторским бюро "Антонов", в соответствии с которым украинцам будут поставлять детали для сборки восьми самолетов в год.

Как рассказывал в ноябре нынешнего года генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев, один из крупнейших самолетов "Руслан" собираются продать.

Также сообщалось, "Антонов" планирует выпустить 70 самолетов за пять лет. Украинское предприятие планирует вернуться на конкурентный рынок региональных пассажирских самолетов.