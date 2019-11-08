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Самолет упал на жилой дом в Калифорнии: видео

8 ноября, 18:16

Дома в момент катастрофы находились хозяин и двое маленьких детей

Авиакатастрофа в Соединенных Штатах. Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Калифорнии. Пилот погиб на месте. Дома были хозяин и двое маленьких детей. Дом загорелся, но семье удалось спастись. Впрочем, дом серьезно поврежден.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в США самолет рухнул на жилой дом. Самолет врезался в дом, в котором жила семья с маленьким ребенком. На момент аварии их в здании не было. Сразу после этого здание вспыхнуло, и загорелись еще два дома, что стояли рядом.

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Ранее учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение в штате Джорджия на юго-востоке США.

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Также в США самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Денвере из-за пассажирки, застрявшей в туалетной кабинке. Борт летел из Вашингтона в Сан-Франциско, когда женщина отправилась освежиться и не смогла выйти из кабинки. Экипажу пришлось посадить самолет.

Кроме того, мы писали, что в штате Техас произошло крушение небольшого двухмоторного самолета. В результате катастрофы погибли десять человек.

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США крушение самолет Калифорния

Источник: Сегодня

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