Самолет упал в океан у побережья США
Пока нет данных о числе погибших и о причинах катастрофы
Одномоторный самолет упал в среду, 29 мая, около полудня в океан в районе мыса Кейп-Мэй на побережье штата Нью-Джерси. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на представителя Береговой охраны США.
Очевидцам удалось запечатлеть на камеру последние секунды полета: самолет летел на высоте всего нескольких метров над океаном, а затем рухнул в воду. К месту катастрофы уже подошли два катера Береговой охраны, а также спасательный вертолет.
Пока нет данных о числе погибших и о причинах катастрофы.
Всего несколько дней назад небольшой самолет Cessna Citation V упал в Атлантический океан у побережья Флориды, погиб по меньшей мере один человек.
Ранее в мае истребитель F-16 упал на авиабазе в Калифорнии. Сообщалось, что на борту были боеприпасы. Позже штурмовик Корпуса морской пехоты США AV-8B Harrier упал в штате Северная Каролина. Летчик успел катапультироваться, но получил ранения.
Также мы показывали видео, как новейшие истребители США произвели дозаправку над морем. F-35B Lightning II дозаправились над Восточно-Китайским морем от танкера KC-130J:
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