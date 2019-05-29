Самолет упал в океан у побережья США

Пока нет данных о числе погибших и о причинах катастрофы

Фото: из открытых источников.

Одномоторный самолет упал в среду, 29 мая, около полудня в океан в районе мыса Кейп-Мэй на побережье штата Нью-Джерси. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на представителя Береговой охраны США.

Очевидцам удалось запечатлеть на камеру последние секунды полета: самолет летел на высоте всего нескольких метров над океаном, а затем рухнул в воду. К месту катастрофы уже подошли два катера Береговой охраны, а также спасательный вертолет.

Пока нет данных о числе погибших и о причинах катастрофы.

Всего несколько дней назад небольшой самолет Cessna Citation V упал в Атлантический океан у побережья Флориды, погиб по меньшей мере один человек.

Ранее в мае истребитель F-16 упал на авиабазе в Калифорнии. Сообщалось, что на борту были боеприпасы. Позже штурмовик Корпуса морской пехоты США AV-8B Harrier упал в штате Северная Каролина. Летчик успел катапультироваться, но получил ранения.

Также мы показывали видео, как новейшие истребители США произвели дозаправку над морем. F-35B Lightning II дозаправились над Восточно-Китайским морем от танкера KC-130J:

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