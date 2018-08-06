Самолет в США рухнул на автостоянку: есть погибшие

После крушения легкого самолета в американском штате Оклахома, в городе Санта-Ана на юге Калифорнии случилась похожая авиакатастрофа. Легкомоторный самолет упал на автомобильную стоянку. В результате аварии погибли пять человек, сообщает Associated Press.

Никто из находившихся на стоянке не пострадал.

Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн. Когда произошла авария, самолет направлялся в аэропорт. Экипаж воздушного успел объявить о чрезвычайной ситуации на борту до того, как самолет рухнул землю.

Улицы, ведущие к расположенному рядом с местом аварии торговым центром South Coast Plaza, перекрыты. Причины аварии будет расследовать Национальный совет по безопасности на транспорте, сообщает агентство.

Видео: @alschaben / Twitter

Крушения легкомоторных самолетов не редкость в США. Например, в начале июня у побережья Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал в океан. Два человека погибли, еще двое – пропали без вести.

Количество таких аварий напрямую связано с популярностью легкой авиации в Штатах – в целом по США зарегистрировано порядка 250 тысяч средств частной авиации, которые классифицируются как малый авиационный транспорт, и построено 5400 взлетно-посадочных полос для них.

Свыше 300 тысяч американцев имеют удостоверения частных пилотов. Регистрация летательных средств и получение "прав" проходят быстро. Например, вертолет можно оформить за 2-3 дня без последующего переоформления.