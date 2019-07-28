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Самолеты американских ВВС провели разведку у берегов Крыма

28 июля, 08:50

Один из разведчиков вылетел с Сицилии, а второй – с острова Крит

Фото Reuters
Фото Reuters.

Два самолета Военно-воздушных сил США провели разведку у побережья оккупированного россиянами Крыма. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

"С авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в Италии взлетел патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС США с бортовым номером 169004. Он приступил к патрулированию вдоль черноморского побережья Крыма", – говорится в сообщении о ситуации 27 июля.

Кроме того, около полудня с авиабазы Суда-Бей на острове Крит в Греции взлетел самолет радиоэлектронной разведки Военно-морского флота США Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II) с регистрационным номером 156511.

Около 15:50 он приблизился на максимально близкое расстояние к побережью полуострова – 32 километра от Севастополя.

Ранее в пресс-службе 6-го флота ВМС США сообщили, что над Средиземным морем российский истребитель Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon. 

Также мы сообщали о том, что в Минобороны России опубликовали видео перехвата российским истребителем Су-27 самолетов-разведчиков ВВС США и Швеции в районе Балтийского моря.

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Тег США, Крым, разведка, ВВС США

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