Самолеты американских ВВС провели разведку у берегов Крыма
Один из разведчиков вылетел с Сицилии, а второй – с острова Крит
Два самолета Военно-воздушных сил США провели разведку у побережья оккупированного россиянами Крыма. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
"С авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в Италии взлетел патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС США с бортовым номером 169004. Он приступил к патрулированию вдоль черноморского побережья Крыма", – говорится в сообщении о ситуации 27 июля.
Кроме того, около полудня с авиабазы Суда-Бей на острове Крит в Греции взлетел самолет радиоэлектронной разведки Военно-морского флота США Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II) с регистрационным номером 156511.
Около 15:50 он приблизился на максимально близкое расстояние к побережью полуострова – 32 километра от Севастополя.
Ранее в пресс-службе 6-го флота ВМС США сообщили, что над Средиземным морем российский истребитель Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon.
Также мы сообщали о том, что в Минобороны России опубликовали видео перехвата российским истребителем Су-27 самолетов-разведчиков ВВС США и Швеции в районе Балтийского моря.
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