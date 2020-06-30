Богатейшему человеку в мире угрожают гильотиной: видео

Группа протестующих установила гильотину у дома директора и основателя компании Amazon Джеффа Безоса, который ранее уступил Биллу Гейтсу статус самого богатого человека в мире, но сейчас снова занимает первое место в рейтинге миллиардеров.

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Как сообщает Daily Wire, акция состоялась в столице США, Вашингтоне, 28 июня.

"Это эксплуатация, и когда они нам угрожают, а у нас нет голоса, в ход идут ножи", – пригрозил в громкоговоритель на протесте активист.

"Поддержи наши нищие общины, а не только богачей", – гласит текст на плакате, оставленном рядом с гильотиной.

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Акции организовало движение Аbolish the present / reconstruct our future. Таким образом, его сторонники хотели выступить против сотрудничества Amazon с органами правопорядка и "разжигания расистских страхов во имя прибыли". Кроме того, компанию обвинили в увольнении и распространении клеветы относительно работника склада в Нью-Йорке Криса Смолса, который организовал забастовку с требованием обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты и повысить им оклад.

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Напомним, что не так давно по Соединенным Штатам прокатилась вторая волна акций, участники которых громили памятники первых президентов страны, военачальников рабовладельческого Юга времен Гражданской войны и даже открывателя Америки, мореплавателя Христофора Колумба.

Волна народного гнева поднялась после того, как 25 мая в городе Миннеаполис в результате грубого задержания белыми полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Город охватили протесты, которые вскоре перекинулись на многие другие американские города, перерастая в беспорядки, мародерство и грабежи.

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