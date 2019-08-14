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Самоубийство миллиардера Эпштейна: охранники в Нью-Йорке проспали проверку камер

Сегодня, 06:26

Никто из сотрудников тюрьмы не подходил к камере финансиста в течение трех часов

/ Фото: Pixabay

Сотрудники тюрьмы в нью-йоркском районе Манхэттен не проверяли камеру обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних скандального финансиста Джеффри Эпштейна, а за это время он покончил с собой. Об этом газета The New York Times.

Выяснилось, что два охранника, которым было поручено проводить указанные проверки каждые 30 минут, подделывали соответствующие записи, а сами спали. Никто из сотрудников тюрьмы не подходил к камере финансиста в течение трех часов. 3 августа он повесился, вероятнее всего на простынях, закрепленных на верхней койке.

Телеканал CBS отмечает, что, по словам его источников, сотрудники пенитенциарного учреждения узнали о смерти Эпштейна только через два часа после того, как он совершил самоубийство. Два охранника, дежурившие в то время, отправлены в административный отпуск до завершения разбирательства. По сведениям телеканала, они работали значительно больше, чем предписано существующими нормами. Начальник данной тюрьмы временно отстранен от исполнения обязанностей.

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Ранее администрация тюрьмы установила на шесть дней особое наблюдение за Эпштейном после его попытки самоубийства 23 июля. С финансистом ежедневно встречался психиатр. Однако 29 июля режим надзора был отменен.

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Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что власти продолжат расследование по делу Эпштейна. Он также подчеркнул, что будет проведено разбирательство для выяснения обстоятельств смерти финансиста.

Напомним, ранее мы писали, что арест американского миллиардера Джеффри Эпштейна по обвинению в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации обернулся новой отставкой в Белом доме. Из-за скандала вокруг 66-летнего финансиста администрацию Дональда Трампа решил покинуть министр труда США Александр Акоста.

Также мы сообщали, что этой весной бывшего казначея Ватикана кардинала Джорджа Пелла приговорили к шести годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя 13-летними мальчиками из церковного хора в Мельбурне.

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США смерть педофил скандал тюрьма самоубийство Эпштейн

Источник: ТАСС

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