Самоубийство миллиардера в тюрьме США: что показало вскрытие

Джефри Эпштейн / Фото: AFP

Вскрытие тела американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, который на прошлой неделе покончил с собой в тюрьме, показало у него наличие травм.

Судмедэксперт обнаружил у мужчины множественные переломы костей в области шеи, пишет The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

В частности, у Эпштейна оказалась сломана подъязычная кость, что действительно наблюдается у жертв суицида, но чаще такая травма встречается в случае удушения.

При этом главный судмедэксперт Нью-Йорка Барбара Сэмпсон, которая проводила вскрытие, указала в графе причины смерти "выясняется".

По ее словам, только один параметр не позволяет делать какие-либо выводы о произошедшем.

Специалисты, проводившие вскрытие, теперь запрашивают дополнительную информацию, касающуюся жизни Эпштейна в последние часы.

Напомним, 66-летнего миллиардера Джеффри Эпштейна задержали в июле по подозрению в совершении преступлений сексуального характера. По версии следствия, он пользовался сексуальными услугами несовершеннолетних девушек, а также с аналогичной целью "передавал" их другим влиятельным людям. При этом сам Эпштейн свою вину категорически отрицал.

Как мы уже писали, самоубийство он совершил не с первого раза. Ранее он уже пытался лишить себя жизни, находясь в заключении, после чего сотрудники тюрьмы были обязаны каждые 30 минут мониторить его состояние. Как оказалось позже, два охранника, которые отвечали за сохранность заключенного, в это время спали.

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