Самый длинный пассажирский лайнер Boeing-777X впервые поднялся в небо (видео)

Самолет Boeing 777X, который компания представила в марте 2019 года, в субботу, 25 января, взлетел в аэропорту "Пейн-Филд" в городе Эверетт вблизи Сиэтла и начал свой первый тестовый полет.

Он продлится от трех до пяти часов. До этого первый полет дальнемагистрального лайнера дважды откладывали из-за погодных условий. Об этом сообщает DW.

Новый Boeing 777X станет самым большим в мире широкофюзеляжным двухмоторным самолетом. Всего будет две версии новой модели воздушного судна – 777-8 и 777-9. Самолеты версии 777-8 смогут перевозить 365 пассажиров и иметь дальность полета свыше 16 тысяч километров, а самолеты 777-9 – 414 пассажиров и дальность полета около 14 тысяч километров.

Эта модель американского Boeing будет конкурировать с ранее представленным самолетом европейской компании Airbus A350-1000, который может перевозить до 366 пассажиров.

Планировалось, что самолет этой модели впервые взлетит в воздух еще в средине 2019 года, однако из-за проблемы с двигателями планы пришлось изменить. Также пришлось сдвинуть во времени и поставки лайнера авиаперевозчикам, которое должны были начать в середине этого года. Ожидают, что первые самолеты поступят заказчикам в начале следующего года. Boeing имеет заказы на поставку около 340 самолетов модели 777X. Среди заказчиков – Emirates, Lufthansa, Cathay Pacific, Singapore Airlines и Qatar Airways.

Напомним, ранее из-за участившихся крушений авиалайнеров Boeing президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. Его распоряжение должно было вступить в силу с 17 марта.

В свою очередь, Государственная авиационная служба Украины ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечная дата запрета в ведомстве не сообщили.

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