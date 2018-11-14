Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии уничтожил тысячи домов

Природный пожар, полыхающий в американском округе Бьютт на севере Калифорнии, является не только самым крупным по числу жертв, но и самым разрушительным в истории этого штата. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета "Нью-Йорк таймс".

По ее данным, пожар, которому присвоено название "Кэмп", выжег все на территории площадью 418 кв. км и уничтожил более 7,6 тыс. домов и строений. По данным Управления лесного хозяйства и пожарной охраны штата, огонь сжег свыше 6,5 тыс. жилых зданий и 260 построек коммерческого назначения. "Кэмп" локализован на 30% по сравнению с 25% сутки назад.

Для борьбы с огнем в округе Бьютт мобилизовано более 5,1 тыс. пожарных, 622 единицы спецтехники, 21 вертолет, 107 бульдозеров и 71 автоцистерна для перевозки воды. По официальным данным, стихийное бедствие унесло жизни 42 человек на севере Калифорнии, еще порядка 200 числятся пропавшими без вести. В городе Парадайс, который сожжен практически полностью, развернуты два мобильных морга, проводится массированная поисково-спасательная операция.

Всего в Калифорнии полыхает более десятка природных пожаров. Второе по величине возгорание "Вулси" к западу от Лос-Анджелеса охватывает площадь 321 кв. км и локализовано на 35%. В этом районе пожарные постепенно одерживают верх над огнем.

Число жертв бедствия пока не изменилось и составляет 44 человека. В ряде округов Калифорнии действует режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп ранее распорядился выделить штату из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией, в понедельник он объявил пострадавшие районы зоной крупного стихийного бедствия.

Из-за охвативших штат лесных пожаров своих домов в Калифорнии лишились певица Майли Сайрус и актер Джерард Батлер. Многие звезды шоу-бизнеса оказались в числе тысяч эвакуированных, среди них телеведущая и модель Ким Кардашьян, певицы Леди Гага, Игги Азалия и Шер, а также режиссер Гильермо дель Торо.

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Ранее мы писали о 31 жертве масштабных лесных пожаров в Калифорнии.Также сообщалось, что главной причиной пожаров, по мнению президента США Дональда Трампа, является "невероятно плохое управление" лесным хозяйством.

Как мы уже писали, огонь нанес ущерб владениям и простых американцев, и знаменитостей: Кейтлин Дженнер, Леди Гаги, Орландо Блума, Уилла Смита и других.