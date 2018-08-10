Санкции действуют на РФ сильнее, чем кажется со стороны – эксперт

Влияние санкций США на Кремль и их действие на Россию в целом и ее экономику в частности, – гораздо сильнее, чем может показаться со стороны. И усиление таких санкций может привести экономику РФ к стагнации. Такое мнение изданию Atlantico.fr высказал историк, основатель и президент Французского института стратегического анализа (IFAS) Франсуа Жере.

"По мере того, как санкции стали касаться отдельных личностей, стало казаться, что их влияние ограниченно. В реальности они затронули крупные компании олигархов и спровоцировали невиданные обвалы на московской бирже. Пострадали банковские операции, курс рубля по отношению к доллару сильно снизился после 2017 года", – подчеркнул эксперт.

По словам Жере, усиление санкций может привести экономику РФ к стагнации. Вместе с тем, Россия сохраняет примитивную торговую структуру, основанную на нескольких продуктах, которые дают большую прибыль. Именно поэтому, как отметил эксперт, РФ может позволить себе снизить свой импорт пищевых продуктов и высоких технологий.

Жере считает, что для большей эффективности, санкции США против РФ должны быть более массированными. Кроме того, в мире нет единства по поводу санкций, ведь каждое государство-член ЕС сохраняет свои собственные интересы в отношении России и калибрует санкции, исходя из этого.

"Кроме того, во Франции, Германии и Италии Москва сумела развернуть большие группы влияния, деятельность которых направлена на максимальное ослабление санкций", – резюмировал эксперт.

Напомним, новые санкции США по отношению к РФ из-за отравления Скрипалей вступят в силу ориентировочно 22 августа.

Как сообщалось, под новые санкции попадет экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая такие отрасли, как специализированные нефтегазовые технологии, а также некоторые виды электроники и датчики.

Премьер РФ Дмитрий Медведев уже заявил, что усиление экономических санкций против России можно будет расценить, как объявление экономической войны.

В свою очередь экс-замдиректора ЦРУ Майкл Морелл заявил, что США необходимо перейти от таргетированных санкций против России к санкциям широкого спектра действия. И тогда протестные настроения в России увеличатся, чего так боится Путин.