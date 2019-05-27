Санкции остаются: Трамп сделал заявление по Северной Корее

Американский лидер также отметил позитивные сдвиги в отношениях между КНДР и США

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США сохранят санкции против КНДР и не будут спешить с денуклеаризацией Корейского полуострова. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Он также отметил и позитивные сдвиги в отношениях между Северной Кореей и США.

"Северная Корея обладает большим экономическим потенциалом. Я считаю, что он (Ким Чен Ын) понимает, что с ядерным оружием он не добьется экономического роста, однако мы не торопимся (с денуклеаризацией), санкции остаются. В то же время мы наблюдаем большое количество позитивных моментов: нам были переданы останки американских солдат", – заявил Трамп.

Напомним, что американцы не раз вводили ограничительные меры против окружения Ким Чен Ына. Так, например, в декабре 2018 года США ввели санкции против ряда топ-чиновников КНДР. Как отмечали в американским Минфине, этот шаг указывает на попрание руководством КНДР свободы жителей страны.

В то же время в марте текущего года в Госдепе объясняли, чего США требуют от Северной Кореи в обмен на отмену санкций.

Ранее Трамп и Ким Чен Ын встречались во Вьетнаме. Однако этот саммит не принес результатов. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня":

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