Санкции остаются: Трамп сделал заявление по Северной Корее
Американский лидер также отметил позитивные сдвиги в отношениях между КНДР и США
США сохранят санкции против КНДР и не будут спешить с денуклеаризацией Корейского полуострова. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Он также отметил и позитивные сдвиги в отношениях между Северной Кореей и США.
"Северная Корея обладает большим экономическим потенциалом. Я считаю, что он (Ким Чен Ын) понимает, что с ядерным оружием он не добьется экономического роста, однако мы не торопимся (с денуклеаризацией), санкции остаются. В то же время мы наблюдаем большое количество позитивных моментов: нам были переданы останки американских солдат", – заявил Трамп.
Напомним, что американцы не раз вводили ограничительные меры против окружения Ким Чен Ына. Так, например, в декабре 2018 года США ввели санкции против ряда топ-чиновников КНДР. Как отмечали в американским Минфине, этот шаг указывает на попрание руководством КНДР свободы жителей страны.
В то же время в марте текущего года в Госдепе объясняли, чего США требуют от Северной Кореи в обмен на отмену санкций.
Ранее Трамп и Ким Чен Ын встречались во Вьетнаме. Однако этот саммит не принес результатов. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня":
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Санкции остаются: Трамп сделал заявление по Северной Корее". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Премьер-министр Японии сделал заявление по встрече с Ким Чен Ыном
После встречи с Трампом Синдзо Абэ решительно настроен относительно возможных переговоров с лидером Северной Кореи
Трамп отреагировал на залпы орудий в КНДР
Президент США даже пришел в восторг после резких высказываний Ким Чен Ына в адрес Джо Байдена