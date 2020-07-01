Санкции против "Северного потока" попали в проект оборонного бюджета США

Сенат Конгресса США включил дополнительныесанкции против "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов Америки.

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Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Стив Уомак.

"Я горжусь тем, что выступаю соавтором санкций, направленных на прекращение его строительства, и аплодирую Сенату за включение этого приоритетного положения в проект оборонного бюджета", – заметил он в своем Twitter.

По его словам, российские власти хотят использовать проект как "инструмент принуждения", а его целью является усиление зависимости Польши и Украины от российского газа.

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Автором предложения о включении расширенного пакета санкций выступила группа сенаторов: Тед Круз, Джинн Шейхин, Том Коттон, Рон Джонсон и Джон Баррассо. По их мнению, это ускорит реализацию введения ограничений и будет способствовать "обеспечению национальной безопасности" США.

Сенат и Палата представителей Конгресса представляют свои варианты оборонного бюджета. Затем они объединяются согласительной комиссией, после чего обе палаты голосуют за окончательный вариант, который направляется президенту на подпись.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь раскритиковал Германию из-за строительства российского газопровода "Северный поток – 2". По его словам, Берлин платит Москве "миллиарды долларов за новехонький газопровод".

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