Українська
$ 26,67
29,87
  1. Мировые новости
  2. США

Санкции против "Северного потока" попали в проект оборонного бюджета США

1 июля, 04:31

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Российские власти хотят использовать проект как "инструмент принуждения»

Сенат Конгресса США включил дополнительныесанкции против "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов Америки.

Реклама

Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Стив Уомак.

"Я горжусь тем, что выступаю соавтором санкций, направленных на прекращение его строительства, и аплодирую Сенату за включение этого приоритетного положения в проект оборонного бюджета", – заметил он в своем Twitter.

По его словам, российские власти хотят использовать проект как "инструмент принуждения", а его целью является усиление зависимости Польши и Украины от российского газа.

В тренде
В Китае обнаружили новый вирус, который может вызвать пандемию
Реклама

Автором предложения о включении расширенного пакета санкций выступила группа сенаторов: Тед Круз, Джинн Шейхин, Том Коттон, Рон Джонсон и Джон Баррассо. По их мнению, это ускорит реализацию введения ограничений и будет способствовать "обеспечению национальной безопасности" США.

Сенат и Палата представителей Конгресса представляют свои варианты оборонного бюджета. Затем они объединяются согласительной комиссией, после чего обе палаты голосуют за окончательный вариант, который направляется президенту на подпись.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь раскритиковал Германию из-за строительства российского газопровода "Северный поток – 2". По его словам, Берлин платит Москве "миллиарды долларов за новехонький газопровод".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США санкции Сенат США Северный поток 2

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавируса
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавирусаДругие страны
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТО
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТОУкраина
Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фото
Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фотоFun
Мужчина засунул руку в пасть акулы: появилось видео курьезного случая на пляже
Мужчина засунул руку в пасть акулы: появилось видео курьезного случая на пляжеFun
В США озвучили стоимость лекарства от коронавируса
В США озвучили стоимость лекарства от коронавирусаСША
Создание вакцины от коронавируса: Билл Гейтс дал неутешительный прогноз
Создание вакцины от коронавируса: Билл Гейтс дал неутешительный прогнозСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять