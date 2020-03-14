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Санкции против Венесуэлы ударили по России: Помпео сделал заявление

14 марта, 01:29

Денис Беспалов

TNK Trading International SA осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций

Соединенные Штаты путем введения санкций против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA хотят усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров. Так американский госсекретарь Майкл Помпео объяснил решение вашингтонской администрации ввести ограничения.

"Мы вводим санкции, чтобы усадить Мадуро за стол переговоров... Мы ввели санкции против принадлежащей российской "Роснефти" нефтяной компании TNK Trading International SA, усилив изоляцию режима (Мадуро) и приблизив народ Венесуэлы к свободе и процветанию", - заявил Помпео.

Помпео указал, что TNK Trading International SA осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.

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Майкл Помпео призвал международное сообщество присоединиться к США и "оказать более решительное давление" на Мадуро с тем, чтобы он "отказался от своей незаконной власти в Венесуэле".

"Соединенные Штаты в координации с международными партнерами будут продолжать усиливать давление на Мадуро и его сторонников до тех пор, пока в Венесуэле не будут восстановлены свобода и процветание", – утверждал госсекретарь.

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Валентина Терешкова / Фото REUTERS/Evgenia Novozhenina

Напомним, 18 февраля администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Отметим, в январе 2019 года на фоне массовых протестов против Мадуро председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

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Венесуэла США Майк Помпео

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