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Санкции США против России по делу Скрипалей: обнародованы детали и сроки действия

Сегодня, 07:55

Второй пакет американских санкций в отношении Москвы по делу Скрипалей будет действовать не менее одного года

/ Фото: Getty Images

Санкции США против России по делу Скрипалей: обнародованы детали и сроки действия https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 США Второй пакет американских санкций в отношении Москвы по делу Скрипалей будет действовать не менее одного года

Новые санкции США против России, связанные с отравлениями в Солсбери, начнут свое действие вступает в силу 19 августа и введены на срок не менее года. Второй пакет санкций ограничит для России нерублевое долговое финансирование американскими банками, а также может ограничить России доступ к миллиардам долларов в рамках коммерческой деятельности с Соединенными Штатами. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Санкции вступят в силу после публикации соответствующего уведомления в Федеральном реестре, которое ожидается примерно 19 августа 2019 года, и будут действовать в течение как минимум 12 месяцев. Санкции могут быть сняты только после этого 12-месячного периода, если исполнительная ветвь власти установит и удостоверит Конгресс в том, что Россия выполнила ряд условий, указанных" в американском законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года", – говорится в заявлении.

Эти санкции, согласно опубликованной информации, ограничат доступ России к многосторонней банковской системе развития.

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"Санкции ограничат доступ России к рынку США для первичных выпусков не выраженных в рублях суверенных долговых обязательств России, не выраженному в рублях долговому финансированию, а также продукции американского происхождения, которая стратегически важна для российских программ по разработке химического и биологического оружия.

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Эти меры могут ограничить доступ России к миллиардам долларов в рамках двусторонней коммерческой деятельности с США", — отмечается в документе.

Там также отмечается, что правительство Соединенных Штатов определило, что в интересах национальной безопасности США необходимо ввести частичные исключения в отношении ограничений по банковским кредитам и экспорту.

Как сообщалось, в соответствии с законом США подобные санкции вводят в два этапа. Второй этап санкций должен применяться, если в течение трех месяцев Россия не представит, по мнению администрации США, "надежных заверений" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий введение санкций в отношении страны, которая нарушает закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

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Источник: ТАСС

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