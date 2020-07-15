Санкции США против "Северного потока – 2" отложили: что произошло

Распространение на "Северный поток – 2" американских санкций не означает их немедленного введения.

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Об этом заявили в Госдепе США.

"Госдепартамент не вводит санкции. Однако если в дальнейшем мы определим, что есть необходимость ограничительных мер, то мы без колебаний введем их", – говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Ранее госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". При этом он не уточнил, когда именно это может произойти.

Помпео пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" – Ред.). Они коснутся "Северного потока – 2" и части проекта "Турецкий поток".

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The Wall Street Journal написала, что это не означает, что дополнительные санкции будут введены немедленно. "Это дает старт обсуждению этой темы в администрации. Нередко за последние три года там обсуждали похожие темы и так и не пришли к консенсусу", – пишет газета.

На практике решение, о котором объявил Помпео, отменяет меры, принятые его предшественником на посту госсекретаря Рексом Тиллерсоном, который настоял на том, чтобы российские проекты в сфере энергетики избежали ряда ограничительных мер.

Помпео заявил, что "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" подрывают транзит газа через Украину и несут угрозу для трансатлантической безопасности. Госсекретарь подчеркнул, что США всегда готовы поставлять энергоресурсы европейским партнерам.

Ранее сообщалось, что компания Nord Stream AG временно приостановит работу обеих ниток действующего газопровода "Северный поток".

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