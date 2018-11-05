Санкции Трампа против Ирана не коснутся восьми стран: полный список исключений
Майк Помпео раскрыл карты Белого дома, рассказав, какие страны еще некоторое время смогут закупать нефть у Ирана
Вашингтон на время внес восемь своих союзных государств в список исключений из санкционного списка, о чем пишет Reuters, ссылаясь на главу Госдепартамента США Майка Помпео.
5 ноября госсекретарь раскрыл карты Белого дома, рассказав, какие страны еще некоторое время смогут закупать нефть у Ирана.
По его словам, в список вошли Китай, Индия, Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция и Южная Корея.
Стоит отметить, что некоторые из этих стран, в частности Индия, являются ключевыми покупателями иранской нефти.
Помпео уточнил, что на сегодняшний день уже более 20 стран сократили импорт нефти из Исламской республики, что привело к сокращению экспорта "черного золота" в общей совокупности более чем на 1 млн баррелей в день.
Напомним, вторая часть санкций США в отношении Ирана вступила в силу 5 ноября. Она затронет энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с ЦБ Ирана, судоходство и судостроение.
Стоит отметить, о том, что власти США согласились вывести Индию из-под нефтяных санкций против Тегерана, мы сообщали еще на прошлой неделе.
Также мы сообщали, что Турция также стала одной из стран-исключений из санкционного списка.