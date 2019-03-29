Санкции за отравление Скрипаля: США готовят России новый "подарок"

Госдеп и Минфин США уже одобрили новые ограничительные меры против России, последнее слово – за Трампом

Фото: Pixabay

Санкции за отравление Скрипаля: США готовят России новый "подарок" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e3a/492/5c9e3a492d590.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e3a/492/5c9e3a492d590.jpg 2019-03-29T17:32:00+02:00 США Госдеп и Минфин США уже одобрили новые ограничительные меры против России, последнее слово - за Трампом

В Соединенных Штатах подготовили новый пакет санкций в отношении России из-за прошлогоднего инцидента в Солсбери, где агенты ГРУ совершили неудачное покушение на бывшего двойного агента России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Читайте также США вводят новые санкции против России: главные цитаты

Ссылаясь на свои источники, Bloomberg сообщает, что министерство финансов и Госдепартамент США уже одобрили новые ограничительные меры. Официальных заявлений в американской администрации по этому поводу еще не делали.

Чтобы выступить в силу, им необходима подпись президента Дональда Трампа.

И хотя на какие конкретно сферы деятельности они буду распространяться, неизвестно, один из источников издания утверждает, что санкции коснутся банковский сектор РФ.

Также неизвестно, как долго Белый дом будет рассматривать пакет санкций перед подписанием и почему на этот счет ничего не оглашалось.

Напомним, что в августе прошлого года Госдеп США уже ввел санкции в отношении России за несоблюдение Закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на Скрипалей.

Позже, как мы уже писали, Госдеп заявил о дополнительные санкциях в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после произошедшего в Солсбери.

Также сообщалось, что удалось выяснить личности трех причастных к отравлению агентов – это полковник Анатолий Чепига (известного также как "Руслан Боширов"), военный медик Александр Мишкин ("Александр Петров") и сотрудник Денис Сергеев ("Сергей Федотов").

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Санкции за отравление Скрипаля: США готовят России новый "подарок"". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.