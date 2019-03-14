Сбой в Facebook и Instagram : юзеры меньше жалуются на неполадки в соцсетях

В компаниях прилагают все усилия, чтобы как можно скорее решить проблему

Фото: Pixabay

Сбой в Facebook и Instagram : юзеры меньше жалуются на неполадки в соцсетях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/996/284/5c89962848f95.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/996/284/5c89962848f95.jpg 2019-03-14T01:47:38+02:00 США В компаниях прилагают все усилия, чтобы как можно скорее решить проблему

В течение последних нескольких часов количество пользователей, жалующихся на неполадки в работе Facebook и Instagram, значительно снизилось. Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживаем работу популярных интернет-ресурсов.

"Мы прилагаем все силы, чтобы решить проблему как можно скорее, но можем подтвердить, что она не связана с DDoS-атакой", — заявили ранее представители компании в Twitter. В сервисе микроблогов соцсети Instagram, также принадлежащего Facebook, сообщили, что знают о наличии проблемы, из-за которой пользователи сейчас испытывают трудности. "Мы знаем, как это неприятно, и наши специалисты активно работают, чтобы как можно скорее решить проблему", – уверяют в кампании.

Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новой функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".

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