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Сброд и неудачники: Трамп оскорбил протестующих в Нью-Йорке

2 июня, 19:42

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Президент призывает как можно скорее ввести в город армию

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия протестующих в Нью-Йорке, где два последних дня протесты против убийства полицейскими чернокожего мужчины в Миннеаполисе сопровождались беспорядками, мародерством и грабежами.

Хозяин Белого дома в очередной раз предложил городским властям задействовать армию.

"Нью-Йорк, задействуйте Национальную гвардию. Сброд и неудачники разрывают город на части. Действуйте быстро!" — написал Трамп 2 июня в Twitter.

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Стоит отметить, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ранее выступил против задействования военных для усмирения бунтов. Однако мэр самого мегаполиса Билл де Блазио объявил комендантский час до конца недели.

В то же время, он похвалил полицию в Вашингтоне, где накануне разогнали аналогичную демонстрацию. Несмотря на это, по данным СМИ, самому президенту пришлось укрыться в бункере – протестующие собрались возле Белого дома и могли прорваться в резиденцию главы государства.

"У столичного округа Колумбия не было проблем вчера вечером. Много задержаний. Отличная работа со стороны всех. Подавляющая сила. Доминирование. Точно так же все было великолепно в Миннеаполисе. Спасибо президенту Трампу", — отметил президент.

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Напомним, что протесты в США начались 26 мая. Изначально зародившись в Миннеаполисе, они быстро перекинулись на множество других крупных городов и переросли в беспорядки с мародерством и гибелью людей.

Причиной для народного гнева стала смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после жестокого задержания белыми полицейскими, один из которых надавил ему коленом на шею. В результате всех участников задержания уволили, а одного – виновника смерти – обвинили в непредумышленном убийстве и взяли под стражу.

На данный момент в различных штатах США были задержаны уже около 5,6 тысяч участников беспорядков, а во многих городах объявили комендантский час.

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США протесты Вашингтон Нью-Йорк Дональд Трамп

Источник: Сегодня

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