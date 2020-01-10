Сделаем все для защиты граждан США и Ирака – Помпео

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Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Адилем Абдул-Махди заявил, что Вашингтон примет все необходимые меры для защиты граждан двух стран и общих интересов. Об этом говорится в распространенном сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь подчеркнул осуждение США проведенных 7 января иранским режимом ракетных обстрелов двух объектов в Ираке, на которых находятся иракские, американские и коалиционные силы, работающие вместе для борьбы с ИГ, — отмечается в тексте. — Госсекретарь подчеркнул, что, как сказал президент США Дональд Трамп, Соединенные Штаты предпримут все необходимое для защиты американских и иракских граждан, а также общих интересов".

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Напомним, 8 января в Пентагоне подтвердили, что Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль, на которых, кроме американских войск, дислоцированы также солдаты международной коалиции.

В то же время, по данным военного командования Ирака, в общей сложности Иран выпустил 22 ракеты: пять по базе Эрбиль и 17 – по Айн-аль-Асад, две из которых не разорвались.

Более подробно об иранской атаке и реакции США на случившееся вы можете узнать в специальной хронике "Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео" на сайте "Сегодня".

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