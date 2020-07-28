Сдержать плохое поведение Китая: Пентагон ищет союзника для давления в Тихом океане

После того, как в Пентагоне рассказали об испытаниях гиперзвуковой "супер-пупер-ракеты" , американское военное ведомство обратилось к австралийским коллегам с предложением о возможности создании Канберрой гиперзвуковых вооружений.
Об этом министр обороны США Марк Эспер заявил на совместной пресс-конференции глав внешнеполитических и военных ведомств США и Австралии по итогам нового раунда переговоров в Вашингтоне, сообщает ТАСС.
"У нас состоялось обсуждение очень широкого круга вопросов относительно потенциала США и относительно потенциала Австралии. И нашего желания продвинуть, будь то [в сфере] гиперзвуковых [вооружений] или любых иных типов средств", — заявил шеф Пентагона.
"Мне кажется, это важно, когда мы размышляем на будущее, как сдерживаем плохое поведение в регионах Индийского и Тихого океанов и как мы защищаем международный порядок, основанный на правилах. В данном случае — конкретно применительно к Китаю", — отметил Эспер.
В то же время он оставил без ответа вопросы о том, рассматривались ли на нынешних встречах перспективы развертывания на территории Австралии ракет средней и меньшей дальности США, переброски на континент дополнительного числа американских воинских подразделений.
В свою очередь министр обороны Австралии Линда Рейнолдс уточнила, что на состоявшихся консультациях изучались возможности сотрудничества не только по гиперзвуковому оружию, но и системам космического базирования.
"Мы согласились еще больше углубить наше оборонное, научное, технологическое и промышленное сотрудничество. Это включает гиперзвуковые [вооружения], радиоэлектронную борьбу и потенциал космического базирования", — сказала Рейнолдс.
Напомним, президент США Дональд Трамп задействовал закон военного времени ради срочной реализации программ по гиперзвуковому оружию и космическим технологиям.
Также сообщалось, что в 2019 году президент РФ Владимир Путин поручил создать гиперзвуковую ракету наземного базирования средней дальности.
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