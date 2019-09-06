Сдерживание агрессии России является ключевой задачей союзников по НАТО – США

Сдерживание России в условиях продолжающейся агрессии в Украине является ключевой задачей по развитию оборонных возможностей для Соединенных Штатов и европейских союзников. Об этом заявила в пятницу во время телефонной пресс-конференции чиновник Департамента обороны США накануне визита в Париж 7 сентября министра обороны Марка Эспера, сообщает Укринформ.
"Конечно, продолжающаяся агрессия в Украине остается ключевым аспектом наших дискуссий. И мы будем продолжать обсуждать на двусторонних уровнях, а также на уровне Альянса, как мы можем стимулировать Россию к лучшему поведению", - заявила представитель правительства США.
Она подчеркнула, что активность России в регионе является приоритетом для Департамента обороны США, которые заинтересованы в усилении оборонительных возможностей союзников, в частности, по сдерживанию дальнейшей российской агрессии.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп перераспределил 771 млн долларов из программы "Европейская инициатива сдерживания", направленной на "сдерживание российской агрессии", на строительство стены на американо-мексиканской границе.
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