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Сдерживание агрессии России является ключевой задачей союзников по НАТО – США

6 сентября, 19:49

США заинтересованы в усилении оборонительных возможностей союзников по сдерживанию дальнейшей российской агрессии

НАТО

НАТО / Фото: Getty Images

Сдерживание России в условиях продолжающейся агрессии в Украине является ключевой задачей по развитию оборонных возможностей для Соединенных Штатов и европейских союзников. Об этом заявила в пятницу во время телефонной пресс-конференции чиновник Департамента обороны США накануне визита в Париж 7 сентября министра обороны Марка Эспера, сообщает Укринформ.

"Конечно, продолжающаяся агрессия в Украине остается ключевым аспектом наших дискуссий. И мы будем продолжать обсуждать на двусторонних уровнях, а также на уровне Альянса, как мы можем стимулировать Россию к лучшему поведению", - заявила представитель правительства США.

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Она подчеркнула, что активность России в регионе является приоритетом для Департамента обороны США, которые заинтересованы в усилении оборонительных возможностей союзников, в частности, по сдерживанию дальнейшей российской агрессии.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп перераспределил 771 млн долларов из программы "Европейская инициатива сдерживания", направленной на "сдерживание российской агрессии", на строительство стены на американо-мексиканской границе. 

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