Сегодня исполнилось 50-летие высадки на Луну: как это было

Вес скафандров достигал 80 килограмм, но гравитация уменьшила вес в шесть раз

Ровно 50 лет назад космический корабль Аполлон-11 с американцами на борту сел на поверхности спутника Земли. Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на его поверхность.

"Это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества", – первые слова Нила Армстронга, когда он ступил на поверхность спутника.

За 15 минут после Армстронга к нему спустился напарник – Олдрин.

Прыжки на несколько метров и ни одно падение за все время. И это при том, что вес скафандров около 80 килограмм. Гравитация уменьшила их вес в шесть раз.

Армстронг и Олдрин собрали образцы лунной породы, сделали фото и установили флаг США – это была их основная цель.

Миллионы людей по всему миру наблюдали за этим вживую. Некоторые не поверили, мол, американцы сняли это в Голливуде. Тем самым признав, что Советский Союз проиграл "лунную гонку" Соединенным штатам. В НАСА версию съемок каждый раз опровергают, и как подтверждение к 50-летию высадки на Луну публикуют уникальные фото. И впервые за 13 лет в целом показывают скафандр Армстронга, на котором сохранились следы лунной пыли.

Сегодня оригинал его костюма выставлен в музее авиации в центре Вашингтона. Чтобы его увидеть, сюда приходят сотни людей.

На мыс Канаверал приехал пилот Аполлона-11 Майкл Коллинз. Дедушка, которому сейчас 88 лет, медленно прошел стартовой площадкой, с которой 69-го года они стартовали. Вспоминает, пока напарники ходили по спутнику два с половиной часа, он дежурил на корабле, но это время запомнил на всю жизнь.

"Мы, мы – команда, чувствовали на своих плечах бремя всего мира. Мы знали, что все будут смотреть на нас, друзья или враги. Мы хотели сделать все, что в наших силах. Это требовало от нас большой работы. Сейчас не слишком много времени, осталось для того, чтобы сделать что-то приятное", – сказал Коллинз.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что в ближайшие пять лет американцы снова полетят на Луну. А после – установят флаг и на Марсе.

Напомним, в мае прошлого года россияне признали – США таки побывали на Луне . Дело в том, что многие годы ходили споры, действительно ли была высадка американцев в 1969 году на Луне. Однако исследования российских ученых подтвердили это.

Кроме этого, мы сообщали, что Китай начал первую миссию по высадке роботизированного космического аппарата на темной стороне Луны.

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