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Секс-скандал в конгрессе США: демократку обвиняют в отношениях с ее помощницей – видео

29 октября, 17:36

Интимные фото демократки Кэти Хилл попали в сеть. Комиссия по вопросам этики начала расследование

Секс-скандал в американском Конгрессе. Демократка Кэти Хилл подала в отставку из-за обвинений в отношениях со своей помощницей. Их интимные фото появились в сети. Дело уже расследует комиссия по вопросам этики. Кроме того, подозревают, что она имела отношения с еще одним коллегой-конгрессменом. Кэти Хилл, открытая бисексуалка, обвиняет в сливе данных о ее интимной жизни своего бывшего мужа, с которым развелась недавно. И готовит иск против медиа, которые опубликовали ее личные фото.

Напомним, в Конгрессе США и до того было не спокойно. Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

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На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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Источник: Сегодня

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