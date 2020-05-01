Секс-скандал вокруг Байдена: Трамп дал сопернику совет

Бывшему вице-президенту США Джо Байдену следует ответить на обвинения в домогательствах, которые на фоне его борьбы за право представлять Демократическую партию на президентских выборах выдвинули несколько женщин.

Такой совет ему дал действующий президент Дональд Трамп.

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"Я думаю, он должен ответить. Это могут быть ложные обвинения, я знаю все о ложных обвинениях. Я не знаю, я не могу говорить за Байдена. Могу только сказать, что ему стоит ответить", – сказал Трамп 30 апреля, напомнив о том, что во время его борьбы за кресло в Овальном кабинете его тоже неоднократно обвиняли в домогательствах.

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Напомним, что раньше бывшая помощница Байдена Тара Риде открыто заявила о том, что в 1993 году он, будучи еще сенатором, прикасался к ней без ее разрешения в одном из коридоров американского Конгресса. В марте она утверждала, что даже подверглась сексуальному насилию со стороны своего начальника.

У Байдена же утверждают, что все "обвинения являются безосновательными".

В то же время, по данным американских СМИ, семь других женщин тоже заявляли о непристойном поведении Байдена: навязчивых поцелуях, объятиях и касаниях, из-за которых они чувствовали дискомфорт.

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