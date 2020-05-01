Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Мировые новости
  2. США

Секс-скандал вокруг Байдена: Трамп дал сопернику совет

1 мая, 08:42

Станислав Кожемякин

Президент США рассказал, как бороться с обвинениями в домогательствах

Бывшему вице-президенту США Джо Байдену следует ответить на обвинения в домогательствах, которые на фоне его борьбы за право представлять Демократическую партию на президентских выборах выдвинули несколько женщин.

Такой совет ему дал действующий президент Дональд Трамп.

Читайте также: Байдену угрожают импичментом еще до выборов: что произошло

Реклама

"Я думаю, он должен ответить. Это могут быть ложные обвинения, я знаю все о ложных обвинениях. Я не знаю, я не могу говорить за Байдена. Могу только сказать, что ему стоит ответить", – сказал Трамп 30 апреля, напомнив о том, что во время его борьбы за кресло в Овальном кабинете его тоже неоднократно обвиняли в домогательствах.

В тренде
Чем живут украинцы в ожидании эвакуации из других стран

Напомним, что раньше бывшая помощница Байдена Тара Риде открыто заявила о том, что в 1993 году он, будучи еще сенатором, прикасался к ней без ее разрешения в одном из коридоров американского Конгресса. В марте она утверждала, что даже подверглась сексуальному насилию со стороны своего начальника.

У Байдена же утверждают, что все "обвинения являются безосновательными".

В то же время, по данным американских СМИ, семь других женщин тоже заявляли о непристойном поведении Байдена: навязчивых поцелуях, объятиях и касаниях, из-за которых они чувствовали дискомфорт.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

секс-скандал Дональд Трамп домогательство Джо Байден Сексуальное домогательство

Источник: ТАСС

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробностиДругие страны
Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видео
Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видеоFun
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать Украине
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать УкраинеПолитика
Коронавирус становится более коварным: медики заявили о странном признаке
Коронавирус становится более коварным: медики заявили о странном признакеДругие страны
Демократы собираются на съезд, чтобы назвать имя соперника Трампа на президентских выборах
Демократы собираются на съезд, чтобы назвать имя соперника Трампа на президентских выборахСША
Сменивший пол известный российский певец подхватил коронавирус: подробности и фото
Сменивший пол известный российский певец подхватил коронавирус: подробности и фотоШоу-бизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...