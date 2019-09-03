Секс-скандалы Трампа: в США начинается новое расследование

Конгресс решил найти ответ, платил ли президент порноактрисам за молчание об интрижках с ним

Дональд Трамп / Фото: AFP

Не успело в США отшуметь расследование о связи президента Дональда Трампа с Россией, как американский Конгресс решил начать расследование.

На этот раз, как сообщили источники газеты The Washington Post, в комитете по вопросам судопроизводства Палаты представителей решили заняться тайными выплатами женщинам, с которыми Трамп якобы вступал в интимную связь, в обмен на их молчание.

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Так, в октябре в комитете выслушают показания лиц, которые были причастны к выплатам в 2016 году порноактрисе Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал.

Любопытно, что в прошлом году в связи с этим бывший личный адвокат американского лидера Майкл Коэн уже получил три года лишения свободы. Его обвинили в организации выплат отступных в размере 280 тысяч долларов Дэниелс и Макдугал, которые заявляли, что имели любовные отношения с Трампом, в обмен на их молчание перед избирательной кампанией.

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Напомним, что пару лет назад снаторы-демократы потребовали отставки президента США из-за секс-скандала: Трамп якобы цеплялся к женщинам в клубах и самолетах. Подробнее об этом в видеосюжете:

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