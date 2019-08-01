На месте крушения ведется поисково-спасательная операция, но о состоянии летчика ничего не известно

/ Фото: Wikipedia

Семеро человек пострадало в результате авиакатастрофы F-18 в США https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/F/%D0%90-18E https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/F/%D0%90-18E 2019-08-01T06:03:00+03:00 США На месте крушения ведется поисково-спасательная операция, но о состоянии летчика ничего не известно

Минимум семеро посетителей национального парка Долина смерти пострадали в результате катастрофы многоцелевого истребителя в штате Калифорния. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

Самолет разбился в так называемом каньоне "Звездных войн", находящемся в Долине смерти неподалеку от базы ВМС США Чайна-Лейк. Телекомпания приводит слова представителя этого заповедника, который подчеркнул, что в результате крушения истребителя "семеро посетителей получили незначительные травмы". Телеканал отмечает, что каньон крайне популярен среди любителей авиации, которые приезжают туда понаблюдать за тренировочными полетами.

Представитель авиаполка многоцелевых ударных истребителей Лидия Бокк подчеркнула, что в настоящий момент на месте крушения ведется "поисково-спасательная операция, но о состоянии летчика ничего не известно". "Ведется расследование", — подчеркнула она.

Многоцелевой истребитель F/A-18E Super Hornet разбился около базы ВМС США Чайна-Лейк в штате Калифорния. Она расположена примерно в 201 км севернее Лос-Анджелеса.

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Напомним, что ранее в США произошла авиакатастрофа F-16. Во время ЧП летчик успел катапультироваться и приземлился на взлетно-посадочную полосу (ВПП), а сам истребитель упал и пробил крышу одного из зданий коммерческого типа в нескольких десятках метров от ВПП.

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По данным телеканала CNN, причиной крушения стала неисправность гидравлической системы истребителя. По данным командования базы, 12 человек, находившиеся в здании, пострадали.

Ранее американские военные сняли на видео полет истребителей из состава палубной авиации Военно-морских сил США. Так, самолеты F/A-18 Hornets и Super Hornets показали, как взлетают с авианосца Enterprise (CVN 65) и садятся на него. Также пилот пролетает над водой на небольшой высоте, устраивает маневры на высокой скорости, осуществляет крены (наклоны) и на высоко скорости проносится над авианосцем.

Также мы показывали видео, как новейшие истребители США произвели дозаправку над морем. F-35B Lightning II дозаправились над Восточно-Китайским морем от танкера KC-130J

А самолеты авиационно-пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран" столкнулись во время выполнения фигур высшего пилотажа над авиабазой Йехаланка в городе Бенгалуру, после чего и потерпели крушение.

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