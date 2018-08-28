Семья Маккейна обнародовала детали предстоящей церемонии похорон

Сегодня, 00:19

Церемония прощания с сенатором начнется 29 августа в Аризоне и закончится на Капитолийском холме

фото AFP
фото AFP

Семья покойного сенатора США Джона Маккейна обнародовала детали предстоящей церемонии прощания и похорон, сообщает Эй-Би-Си-Ньюс.

Тело Маккейна 29 августа будет выставлено в Капитолии штата Аризона для скромной семейной церемонии. Также будет выделено время, когда жители Аризоны смогут прийти и почтить память скончавшегося сенатора.

На 30 августа назначена мемориальная служба в Баптистской церкви северного Финикса, на которой, как ожидается, выступит бывший вице-президент Джо Байден, после чего тело будет перевезено в Вашингтон.

31 августа тело будет выставлено в ротонде вашингтонского Капитолия, где с ним смогут проститься члены семьи, коллеги, и простые граждане. И на следующий день тело сенатора перевезут из Капитолия в Национальный собор, где речь произнесет экс-президент Джордж Буш.

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Частная прощальная церемония назначена и на 2 сентября – она пройдет в часовне Военно-морской академии Соединенных Штатов в Аннаполисе (штат Мэриленд). Тело будет захоронено в тот же день на Кладбище военно-морской академии.

В прощальном послании Маккейн сообщил, что старался достойно служить своей стране и призвал Вашингтон "не ослаблять величие США, путая патриотизм с племенными склоками, которые посеяли обиду, ненависть и насилие в разных частям Земного шара".

"Мы слабеем, когда прячемся за стенами вместо того, чтобы разрушать их, когда мы сомневаемся в наших идеалах, не доверяем им, не даем им стать великой силой перемен, которой они всегда были", – говорится в послании.

"Спасибо за привилегию служить вам... Я старался достойно служить нашей стране. Я совершал ошибки, но, я надеюсь, моя любовь к Америке перевесит их", – приводит пресса слова Маккейна.

Напомним, известный американский политик сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в ночь с 25 на 26 августа от тяжелого недуга. Накануне он заявил, что больше не будет бороться с раком.

Также мы сообщали о реакции украинских политиков и простых украинцев на смерть Маккейна. Его называли большим другом Украины, ведь американский политик поддерживал украинцев на Майдане и ездил к военным на Донбасс.

Ранее сайт "Сегодня" собрал главные цитаты Маккейна об Украине. Американский политик ради Украины не церемонился в своих высказываниях с властями России и США.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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