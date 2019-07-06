Семья погибшего после тюрьмы в КНДР студента требует отдатить им крупнейшее судно из КНДР

Речь идет о сухогрузе Wise Honest водоизмещением более 17 тысяч тонн, который является одним из крупнейших судов КНДР

Отто Уормбир. Фото: AFP

Родители скончавшегося после освобождения из тюрьмы в КНДР американца Отто Уомбиера подали иск в суд с целью передачи им арестованного США северокорейского грузового судна в счет частичного погашения компенсации со стороны Пхеньяна в размере 500 млн долларов. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, речь идет о сухогрузе Wise Honest водоизмещением более 17 тысяч тонн, который является одним из крупнейших судов КНДР. Ранее Министерство юстиции США сообщило об аресте судна по обвинению в нарушении международного режима санкций, действующего против республики. Американские власти утверждают, что судно осуществляло поставки угля из КНДР в другие страны, что запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН.

"Мы продолжаем считать Северную Корею ответственной за смерть нашего сына Отто и будем неустанно работать над тем, чтобы отбирать северокорейские активы, где бы они ни были найдены", — приводит телеканал заявление родителей Вомбиера. В декабре прошлого года американский суд предписал правительству КНДР выплатить компенсацию в размере 500 млн долларов семье Уомбиера.

Добавим, что ранее президент США Дональд Трамп обвинил КНДР в смерти американского студента.

Напомним, что правительство КНДР отрицает, что подвергало пыткам 22-летнего Отто Уормбира, отбывавшего заключение в северокорейской тюрьме и скончавшегося вскоре после возвращения в США. В частности, Пхеньян утверждает, что с ним обращались "в соответствии с международными правилами", и считает необоснованными жалобы родителей студента на ужасное обращение с их сыном.

Так, офис контроля за внешними активами Минфина США ввел санкции против трех лиц в высшем государственном руководстве КНДР в ответ на продолжение серьезных нарушений прав человека режимом страны. Этот шаг указывает на попрание руководством КНДР свободы жителей страны и является напоминанием о жестоком обращении Северной Кореи с гражданином США Отто Уормбиром.

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