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Семья "российской шпионки" Бутиной ожидает, что вынесение ей приговора состоится до 15 апреля

Сегодня, 04:09

Очередное слушание по делу Марии Бутиной назначено на 28 марта

Фото: AFP
Семья "российской шпионки" Бутиной ожидает, что вынесение ей приговора состоится до 15 апреля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ad5/c26/5c9ad5c26572a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ad5/c26/5c9ad5c26572a.jpg США Очередное слушание по делу Марии Бутиной назначено на 28 марта

Семья гражданки РФ Марии Бутиной, арестованной в США по подозрению в заговоре, надеется, что вынесение приговора россиянке состоится до 15 апреля, и она сможет вернуться на родину. Об этом в среду газете "Известия" рассказал отец девушки Валерий Бутин.

"Вся семья надеется, что Марии зачитают приговор до 15 апреля, после чего она сможет вернуться домой. По словам адвокатов, прокуратура согласна с тем, чтобы Марию приговорили к шести месяцам тюрьмы и при этом засчитали время, которое она уже отсидела. А после вынесения вердикта ее депортировали в Россию", — сообщил Бутин.

Очередное слушание по делу Марии Бутиной назначено на 28 марта. Ожидается, что на нем будет назначена дата последнего судебного заседания, на котором будет вынесен приговор.

Отец Марии добавил, что россиянка начала терять вес из-за тюремного рациона и сильного стресса. По его словам, Бутина активно занимается спортом и много читает, чтобы не впасть в депрессию. А также помогает одной из заключенных с изучением математики.

Напомним, о ее готовности отозвать заявление, в котором Мария Бутина утверждает о собственной невиновности, стало известно 10 декабря 2018 года.

После этого ее отец Валерий Бутин назвал это спекуляциями и заявил, что ничего подобного от своей дочери не слышал.

Как мы уже писали, теперь ей грозит до полугода тюремного заключения с последующей депортацией.

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Тег США, приговор, тюрьма, РФ, бутина, шпионка

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Источник:

ТАСС

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