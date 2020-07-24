Сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета: Россию и "Северный поток-2" ожидают санкции

Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября – Ред), в котором стратегической конкуренции с Россией отводится приоритетная роль, – об этом пишет ТАСС.

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Документ среди прочего обязывает американскую администрацию ужесточить санкции в отношении "Северного потока — 2". Речь идет о введении ограничений в отношении компаний, которые работают с российскими судами, завершающими строительство трубопровода. В принятом конгрессменами проекте оборонного бюджета также содержится статья об ужесточении ограничений в отношении "Северного потока — 2".

Сенаторы продлевают ограничения на предоставление информации России о противоракетной обороне США.

Верхняя палата американского законодательного органа указала в документе, что "долгосрочная стратегическая конкуренция с Россией является главным приоритетом обороны США, который требует постоянных инвестиций и усиленного сдерживания в связи с уровнем представляемой угрозы".

При этом сенаторы потребовали от администрации предоставить отчет о поддержке Россией экстремистских группировок в Европе и Соединенных Штатах, которые угрожают национальной безопасности США. Законодатели также обязывают американское правительство "продлить до 2035 года ограничения на ввоз низкообогащенного урана в Соединенные Штаты из Российской Федерации".

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Сенатский проект выделяет 636,4 млрд долларов в качестве бюджета Пентагона, 25,9 млрд долларов — на программы национальной безопасности в рамках министерства энергетики и 69 млрд долларов — на проведение военных операций за рубежом.

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Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени он завершен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по сооружению трубопровода и увела свои суда.

Напомним, что ранее сообщалось, что Европа просит Трампа не давить санкциями на бизнес из-за "Северного потока – 2".

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