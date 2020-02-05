Сенат решает судьбу Трампа: все подробности импичмента

Если 51 сенатор из 100 проголосует "за", 45-го президента США отправят в отставку

/ Фото: Getty Images

Окончательное голосование по импичменту президента США Дональда Трампа в верхней палате Конгресса США состоится в среду, 5 февраля, в 16:00 по вашингтонскому времени (23:00 по Киеву).

Сайт "Сегодня" следит за происходящим в Сенате США онлайн.

23:36 Американский Сенат оправдал Трампа по первой статье обвинения. Решение Сената обжалованию не подлежит.

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23:27 Стало известно, кто станет первым сенатором в истории США, который проголосует за осуждение президента-однопартийца. Также сенаторы-республиканцы взвешивают заявление своего коллеги, о том, что он проголосует за осуждение президента Трампа.

Как сосредоточенные сенаторы собирались на заседание верхней палаты Конгресса США:

4 февраля в Сенате завершились заключительные слушания: команда адвокатов Трампа выступила с последним словом и призвала оправдать главу государства.

Ожидается, что преобладающие в Сенате республиканцы оправдают президента. Но если хотя бы 51 сенатор из 100 проголосует "за", 45-го президента США все-таки отправят в отставку.

Напомним, что Члены Демократической партии инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским 25 июля.

В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Сперва резолюцию об импичменте приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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