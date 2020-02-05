Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,46

Сенат решает судьбу Трампа: все подробности импичмента

5 февраля, 23:43

Если 51 сенатор из 100 проголосует "за", 45-го президента США отправят в отставку

/ Фото: Getty Images

Окончательное голосование по импичменту президента США Дональда Трампа в верхней палате Конгресса США состоится в среду, 5 февраля, в 16:00 по вашингтонскому времени (23:00 по Киеву).

Сайт "Сегодня" следит за происходящим в Сенате США онлайн.

23:36 Американский Сенат оправдал Трампа по первой статье обвинения. Решение Сената обжалованию не подлежит.

Реклама

23:27 Стало известно, кто станет первым сенатором в истории США, который проголосует за осуждение президента-однопартийца. Также сенаторы-республиканцы взвешивают заявление своего коллеги, о том, что он проголосует за осуждение президента Трампа.

Как сосредоточенные сенаторы собирались на заседание верхней палаты Конгресса США:

В тренде
В Турции сошли две лавины подряд: десятки погибших, фото и видео

4 февраля в Сенате завершились заключительные слушания: команда адвокатов Трампа выступила с последним словом и призвала оправдать главу государства.

Ожидается, что преобладающие в Сенате республиканцы оправдают президента. Но если хотя бы 51 сенатор из 100 проголосует "за", 45-го президента США все-таки отправят в отставку.

Напомним, что Члены Демократической партии инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским 25 июля.

В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Сперва резолюцию об импичменте приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

импичмент Дональд Туск Сенат США импичмент Трампа

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

США объявили режим чрезвычайной ситуации из-за смертельного коронавируса
США объявили режим чрезвычайной ситуации из-за смертельного коронавирусаСША
В США коронавирус обнаружили у человека, который никогда не был в Китае
В США коронавирус обнаружили у человека, который никогда не был в КитаеСША
Мужчина узнал, что его часы стоят 17 миллионов гривен, и упал в обморок: видео
Мужчина узнал, что его часы стоят 17 миллионов гривен, и упал в обморок: видеоFun
На кону судьба Трампа: принято важное решение по импичменту
На кону судьба Трампа: принято важное решение по импичментуСША
Давление на Украину не является поводом для импичмента – защита Трампа
Давление на Украину не является поводом для импичмента – защита ТрампаСША
Помощь США и угроза Китая: новые детали встречи Помпео с Зеленским
Помощь США и угроза Китая: новые детали встречи Помпео с ЗеленскимПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...