Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,17
32,18
УКР
Главная   Мировые новости   США

Сенат США не смог добиться сохранения санкций против компаний путинского олигарха

Сегодня, 21:33

Для принятия резолюции демократам необходимо было получить 60 голосов в ее поддержку

Фото: Getty Images
Сенат США не смог добиться сохранения санкций против компаний путинского олигарха https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f86/9a1/5c3f869a135be.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f86/9a1/5c3f869a135be.jpg США Для принятия резолюции демократам необходимо было получить 60 голосов в ее поддержку

Представители Демократической партии в Сенате США не смогли добиться сохранения санкций против компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает агентство Bloomberg в среду.

Для принятия резолюции демократам необходимо было получить 60 голосов в ее поддержку, тогда как в ходе голосования в среду в Сенате США за нее проголосовали лишь 57 сенаторов.

Читайте также

Таким образом, почти все республиканцы, удерживающие большинство в сенате, выступили против этого документа.

Резолюцию ранее в январе внес лидер демократов Чак Шуммер. Похожая резолюция внесена также в палату представителей США Стени Хойером.

Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. В санкционный список Минфина США попали три компании российского олигарха Олега Дерипаски – Базовый элемент (Basic Element Limited), En+ Group и Русал.

Состояние российского миллиардера Олега Дерипаски уменьшилось почти на 1 миллиард долларов в течение нескольких часов после введение в его отношении санкций США.

санкции, голосование, компании, Демократы, Сенат США, Дерипаска

Вы сейчас просматриваете новость " Сенат США не смог добиться сохранения санкций против компаний путинского олигарха". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сенат мешает Трампу снять санкции с Дерипаски

Сегодня, 11:17

Американский Сенат поддержал резолюцию, осуждающую планы главы государства

Сенат США может запретить снятие санкций против компаний Дерипаски

14 января, 01:02

Американская администрация по-прежнему настроена вывести из-под санкций российские компании "Русал", En+ и "Евросибэнерго"

Минфин США намерен снять санкции с бывших компаний путинского олигарха

11 января, 00:22

Олег Дерипаска остается под санкциями, его собственность в США остается заблокированной, все компании, которые находятся под его контролем, также остаются под санкциями

США ввели новые санкции против России: в "черный список" попали 18 агентов ГРУ

20 декабря 2018, 09:52

Названы имена ГРУшников и компаний, которые причастны к вмешательству в политические дела других стран

Шантаж Кремля сломал организаторов Давоса: олигархов Путина позвали на форум

17 декабря 2018, 13:46

Организаторы предъявили Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину пять условий для участия в Давосском форуме

Путинского олигарха Дерипаску лишили особняков в США

8 октября 2018, 10:31

Санкции против российского бизнесмена привели к заморозке его активов

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы