Сенат США не смог добиться сохранения санкций против компаний путинского олигарха

Для принятия резолюции демократам необходимо было получить 60 голосов в ее поддержку

Фото: Getty Images

Сенат США не смог добиться сохранения санкций против компаний путинского олигарха https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f86/9a1/5c3f869a135be.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f86/9a1/5c3f869a135be.jpg 2019-01-16T21:33:00+02:00 США Для принятия резолюции демократам необходимо было получить 60 голосов в ее поддержку

Представители Демократической партии в Сенате США не смогли добиться сохранения санкций против компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает агентство Bloomberg в среду.

Для принятия резолюции демократам необходимо было получить 60 голосов в ее поддержку, тогда как в ходе голосования в среду в Сенате США за нее проголосовали лишь 57 сенаторов.

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Таким образом, почти все республиканцы, удерживающие большинство в сенате, выступили против этого документа.

Резолюцию ранее в январе внес лидер демократов Чак Шуммер. Похожая резолюция внесена также в палату представителей США Стени Хойером.

Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. В санкционный список Минфина США попали три компании российского олигарха Олега Дерипаски – Базовый элемент (Basic Element Limited), En+ Group и Русал.

Состояние российского миллиардера Олега Дерипаски уменьшилось почти на 1 миллиард долларов в течение нескольких часов после введение в его отношении санкций США.

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