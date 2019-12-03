Сенат США одобрил назначение Бруйетта на пост главы Минэнерго

Бруйетт сменил на посту главы Минэнерго Рика Перри, который объявил об отставке

/ Фото: Pixabay

Сенат Конгресса США одобрил назначение Дэна Бруйетта на пост министра энергетики. За его кандидатуру проголосовали 70 сенаторов.

Бруйетт сменил на посту главы Минэнерго Рика Перри, который объявил об отставке.

В середине октября, когда стало известно, что Перри вскоре покинет свой пост, Трамп выдвинул на его место Бруйетта, который до настоящего времени занимал должность заместителя главы этого ведомства.

Теперь Бруйетт будет приведен к присяге.

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Напомним, что бывший глава Минэнерго США предлагал Трампу обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским экономические и энергетические возможности.

Ранее Politico сообщила, что Перри может уйти в отставку именно из-за скандала вокруг этой беседы. По данным новостного портала Axios, Трамп заверил республиканцев в Палате представителей Конгресса США, что согласился побеседовать с Зеленским по настоятельной просьбе Перри.

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Представитель Минэнерго США сообщил CNN, что Перри не участвовал в разговоре Трампа и Зеленского, который состоялся в июле.

Также Минэнерго США отказалось предоставить документы в рамках процедуры импичмента.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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