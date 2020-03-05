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Сенат США одобрил выделение 8 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

5 марта, 21:34

Елена Кузьмич

Дальше законопроект поступит на подпись президенту США Дональду Трампу

Сенат Конгресса США одобрил законопроект о предоставлении американской администрации 8,3 млрд долларов на борьбу с распространением коронавируса. Его поддержали более 80 законодателей.

Палата представителей Конгресса уже проголосовала по этому документу. Дальше законопроект до конца этой недели поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. Глава Белого дома ранее запрашивал 2,5 млрд долларов на меры по борьбе с распространением заболевания. Но он заявлял, что не будет против, если Конгресс решит выделить больше средств.

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Законопроект, в частности, предусматривает выделение более 3 млрд долларов на разработку вакцины и диагностические исследования, а также лечение коронавируса. На профилактические меры пойдут еще 2,2 млрд долларов, из которых 950 млн направят на поддержку медицинских госучреждений. При этом 500 млн долларов будут направлены на финансирование программы оказания телемедицинских услуг пожилым американцам как самой уязвимой для коронавируса категории граждан страны.

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Ранее Дональд Трамп призвал ускорить разработку вакцины от коронавируса. Президент США обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний.

Также в Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за опасности распространения нового коронавируса. Штат Калифорния задействует все уровни власти, чтобы выявлять случаи заражения и остановить распространение этого коронавируса. Число летальных исходов в результате заражения новым коронавирусом в США возросло до 11.

Видео: СНБО

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США борьба сенат коронавирус

Источник: ТАСС

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