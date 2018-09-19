Сенат США одобрил выделение Украине 250 миллионов долларов на оборону

Для вступления в силу закон еще должен быть принят в Конгрессе и подписан президентом США

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета Пентагона на 2019 года, согласно которому предусмотрено выделение Украине 250 миллионов долларов на нужды украинской армии.

"Сенат США одобрил ранее согласованный с Палатой представителей проект Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год, который предусматривает $250 млн. для помощи Украине" – сообщили в Посольстве Украины в США.

Средства будут выделены на проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров.

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Для вступления в силу закон еще должен быть принят в Конгрессе и подписан президентом США.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет США на 2019 год с выделением Украине помощи на $250 млн, из которых на закупку летального вооружения, предусмотрено $50 млн.

Также мы писали, что в 2018 г. США выделили Украине $350 млн для оборонных нужд. Бюджет был подписан Трампом в декабре-2017.

Кроме того, в 2018 г. правительство США выделило $54 млн на дополнительную помощь Украине для проведения реформ.

Всего же, начиная с 2014 г., США выделили почти $1 млрд на помощь Украине в сфере безопасности и обороны.