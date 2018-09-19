Сенат США одобрил выделение Украине 250 миллионов долларов на оборону

Сегодня, 04:03

Для вступления в силу закон еще должен быть принят в Конгрессе и подписан президентом США

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета Пентагона на 2019 года, согласно которому предусмотрено выделение Украине 250 миллионов долларов на нужды украинской армии.

"Сенат США одобрил ранее согласованный с Палатой представителей проект Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год, который предусматривает $250 млн. для помощи Украине" – сообщили в Посольстве Украины в США.

Средства будут выделены на проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров.

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Для вступления в силу закон еще должен быть принят в Конгрессе и подписан президентом США.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет США на 2019 год с выделением Украине помощи на $250 млн, из которых на закупку летального вооружения,  предусмотрено $50 млн.

Также мы писали, что в 2018 г. США выделили Украине $350 млн для оборонных нужд. Бюджет был подписан Трампом в декабре-2017.

Кроме того, в 2018 г. правительство США выделило $54 млн на дополнительную помощь Украине для проведения реформ.

Всего же, начиная с 2014 г., США выделили почти $1 млрд на помощь Украине в сфере безопасности и обороны.
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Источник:

"Сегодня"

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