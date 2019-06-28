Сенат США опубликует часть доклада о вмешательстве России в выборы

Первая часть доклада будет посвящена безопасности выборов

Фото: AFP

Доклад Сената о вмешательстве России в выборы 2016 года из пяти частей будет выпущен поэтапно, начиная с июля. Об этом сообщил газете Politico председатель комитета по разведке Ричард Берр.

"Это начнется сразу после того, как мы вернемся с 4 июля", – сказал Берр.

Он отметил, что двухлетняя работа над расследованием окончена. Согласно ему, первая часть доклада будет посвящена безопасности выборов.

За этим последуют дополнительные части о действиях администрации экс-президента США Барака Обамы в отношении вмешательства России, роль социальных сетей, прежние выводы комитета по этому вопросу и окончательная оценка основных вопросов, связанных с кампанией Трампа, и ее участии в заговоре с Россией.

Говоря о сроках публикации последней части доклада, Берр заявил: "Я предполагаю, что это будет середина-конец сентября". "Я просто не знаю, сколько времени уйдет на рассекречивание", – добавил он.

Берр и его демократический коллега, сенатор Марк Уорнер, уже более двух лет работают над исследованием вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Комитет по разведке рассмотрел более 300 тыс. страниц документов и провел интервью с более чем 200 свидетелями.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, проводивший расследование российского вмешательства собирается дать показания 17 июля перед двумя комитетами Палаты представителей, Берр сказал, что не планирует привлекать его к публичным или частным показаниям.

"Я поверил ему на слово, что он включил в отчет все, что имело отношение к делу", – сказал Берр.

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