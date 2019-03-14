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Сенат США принял резолюцию об отмене введенного Трампом режима ЧП на границе с Мексикой

Сегодня, 21:10

Ранее резолюцию уже приняла Палата представителей Конгресса

Фото: AFP
Сенат США принял резолюцию об отмене введенного Трампом режима ЧП на границе с Мексикой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/96a/55e/5c896a55e1236.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/96a/55e/5c896a55e1236.jpg США Ранее резолюцию уже приняла Палата представителей Конгресса

Сенат Конгресса США в четверг проголосовал за принятие резолюции об отмене введенного президентом Дональдом Трампом режима ЧП на границе с Мексикой. Трансляция заседания верхней палаты велась на сайте законодательного органа.

Ранее резолюцию уже приняла Палата представителей Конгресса. Теперь документ попадет на стол хозяина Белого дома, который уже заявил, что наложит на резолюцию вето.

Ранее сообщалось, что Трамп в новом бюджете просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

15 февраля Дональд Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Глава государства сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов. 

Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета, выделенные на другие нужды.

При этом конгрессмены не удовлетворили полностью требование президента о выделении 5,7 млрд на строительство стены на границе.  Сенат США утвердил законопроект о финансировании федерального правительства Соединенных Штатов до сентября 2019 года, в котором на строительство "стены Трампа" заложено лишь 1,37 вместо необходимых 5,7 млрд долларов.

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Тег Мексика, США, Трамп, режим ЧП

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Источник:

ТАСС

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