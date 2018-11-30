Сенат США принял резолюцию по нападению России на украинские корабли на Азове

В верхней палате Конгресса США приняли резолюцию, которая осуждает действия России в Азовском море по отношению к кораблям украинского флота. Документ был опубликован на официальном сайте Сената.

В своем решении сенаторы призвали Кремль немедленно вернуть Украине захваченные корабли – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" и освободить плененных моряков.

Кроме того, Сенат выразил поддержку официальному Киеву и осудил любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила. Отдельно в документе выражается надежда на прекращение проверок судов в Керченском проливе, которыми занимаются россияне.

Стоит отметить, что эта резолюция носит декларативный характер, однако является четким сигналом для соответствующих действий президента США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп из-за агрессивных действий России в Азовском море отказался от встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным, которая должна была состояться на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.

Как известно, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в тот момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн".