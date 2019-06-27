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Сенат США принял свою версию законопроекта, чтобы решить проблем на границе

27 июня, 03:34

Законопроект поддержали 84 сенатора, против высказались восемь

Сенат США в среду принял свой законопроект, призванный предоставить $4,5 млрд для решения проблем мигрантов на госгранице.

Законопроект поддержали 84 сенатора, против высказались восемь. Среди них – Мейзи Хироно, Майк Ли, Эд Марки, Боб Менендес, Джефф Меркли, Рэнд Пол (R-Ky.), Крис Ван Холлен и Рон Уайден.

При этом версия законопроекта Палаты представителей не прошла голосование в Сенате. Он получил 37 голосов поддержки и 55 против.

Принятый Палатой представителей в минувший вторник законопроект содержит стандарты здравоохранения и питания для мигрантов, содержащихся под стражей, а также другие меры контроля над иммиграционными агентствами США после сообщений о плохих условиях, в которых находятся дети в переполненных пунктах содержания. Трамп пригрозил наложить вето на этот законопроект.

Законопроект Сената имеет меньше ограничений. Он также предусматривает оплату сверхурочных для сотрудников иммиграционного и таможенного контроля (ICE) и включает $145 млн на финансирование деятельности Минобороны на границе.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила журналистам в среду, что нижняя палата Конгресса не будет рассматривать законопроект Сената, и что она попросила президента США Дональда Трампа дать время обеим палатам обсудить компромиссное соглашение.

"Они приняли свой законопроект, мы уважаем это. Мы приняли наш законопроект, мы надеемся, что они будут уважать это", – сказала Пелоси.

Как сообщил старший помощник спикера, она говорила по телефону с Трампом чтобы "попытаться примирить" законопроекты Палаты представителей и Сената.

Напомним, мы писали, что не менее 14 тысяч нелегальных мигрантов с начала года были вывезены из США в Мексику на время рассмотрения американскими властями их запросов на предоставление убежища.

В то же время сообщалось, что Мексика не намерена оставаться исключительно транзитной страной для направляющихся в США мигрантов из других государств.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер сказал, что спикер предложила несколько изменений в законопроекте, которые смогут помочь согласовать две версии.

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Тег Мексика, США

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Источник:

Интерфакс

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