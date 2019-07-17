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Сенат США принял важную резолюцию по Украине

17 июля, 08:41

Авторами документа выступили более двух десятков американских сенаторов

Фото: Pixabay

В Сенате США единогласно приняли резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной Сотни. Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.

Авторами резолюции выступили более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий. В документе говорится, что Сенат США:

  • Приветствует прогресс, достигнутый украинской властью в утверждении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных Сил Украины и их совместимости с критериями НАТО.
  • Приветствует украинский народ по случаю успешного проведения свободных и справедливых выборов Президента Украины и инаугурации Владимира Зеленского на должность главы государства
  • Ожидает проведения мирных, свободных и справедливых парламентских выборов в Украине
  • Подтверждает неизменную приверженность правительства США поддержке усилий украинской власти в восстановлении территориальной целостности государства, а также предоставлении дополнительных летальных и нелетальных видов безопасности помощи для укрепления обороноспособности Украины на земле, в море и воздухе.
  • Подтверждает непризнание незаконных попыток РФ аннексировать Крым.
  • Приветствует создание автокефальной Православной Церкви Украины как важной вехи в построении Украине собственного будущего, свободного от российского влияния.
  • Осуждает продолжающуюся агрессию РФ против Украины и, в частности, нападение на корабли ВМС нашего государства в Керченском проливе как дерзкое нарушение международного права и двусторонних украинский-российских договоренностей, а также настоятельно призывает Кремль немедленно освободить членов экипажа захваченных судов как таковых, подпадающих под действие Женевских конвенций 1949 года.
  • Выражает поддержку всем украинским политическим заключенным, содержащихся в РФ и подконтрольных ей территориях на основе сфабрикованных обвинений.
  • Призывает США, их союзников и партнеров сохранять жесткий санкционный режим против РФ к выполнению ею своих международных обязательств, в том числе по Будапештскому меморандуму и Минском договоренностями.
  • Называет газопровод "Северный поток – 2" значительной угрозой безопасности Европы, направленной на подрыв экономической стабильности Украины и усиления ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями;
  • Считает, что укрепление демократии в Украине на протяжении последних пяти лет, ярким примером чего стали недавние президентские выборы и мирный переход власти, должна служить положительным примером для других стран с постсоветского пространства.

Ранее сенаторы выразили поддержку резолюции Европарламента, которая осуждает агрессию РФ в Керченском проливе и призывает к отмене "Северного потока-2" из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.

Отметим, что тогда и сами американцы не остались в стороне. 11 декабря Палата представителей США также выступила за введение санкций против "Северного потока – 2". В принятой резолюции США призывают страны Евросоюза отказаться от строительства российского газопровода, а также хотят санкций против этого проекта в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Кроме того, в США приняли резолюцию по агрессии России в Керченском проливе, в которой призывают Россию вернуть Украине захваченных моряков и корабли, прекратить блокировать судоходство в украинские порты и из них через Керченский пролив. Также высказали свою приверженность в оказании помощи Украине – как военной, так и политико-экономической.

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Тег США, годовщина, резолюция, революция достоинства, Сенат США

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