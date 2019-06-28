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Сенат США одобрил выделение 300 млн долларов на военную помощь Украине

28 июня, 01:41

Это на 50 млн долларов больше суммы ассигнования нынешнего года

Фото: Pixabay

Верхняя палата американского Конгресса проголосовала за проект закона, который предусматривает увеличенную по сравнению с нынешним годом, поддержку Украины в сфере безопасности и обороны в 2020 году.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Сенат США принял законопроект, предлагающий расширить политику безопасности помощь Украине в $ 300 млн", – отмечается в сообщении.

Это на 50 млн долларов больше суммы ассигнования нынешнего года. Законопроект предусматривает выделение 100 млн долларов на летальные виды вооружений.

"Предлагается расширить помощь США в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны; противокорабельных ракет; а также систем, способствующих повышению эффективности управления войсками, в частности, противовоздушной и береговой обороны", – подытожили украинские дипломаты.

По процедуре, закон "О бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны" вступит в силу после его согласования с Палатой представителей, а также подписание президентом Соединенных Штатов.

Напомним, недавно Конгресс США утверждал бюджет, который предусматривает 250 млн долларов для Украины. Отмечается, что из указанной суммы 50 миллионов долларов предлагают направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.


Как сообщалось, 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.

В свою очередь военный эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, куда уйдут 700 млн долларов помощи Украине от США. Он уверен, что финансовая помощь, которую выделили Украине в 2019 году, точно пойдет на усовершенствование оборонной сферы.

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Тег США, посольство, сенат, помощь военным , помощь Украине

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Источник:

Сегодня

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