Українська
$ 27,82
32,72
  1. Мировые новости
  2. США

Сенат США проголосовал за засекреченную часть расследования по России

5 августа, 13:26

Пятая часть доклада о вмешательстве РФ в выборы в США будет обнародована в ближайшее время

Спецкомитет Сената Конгресса США по разведке проголосовал за принятие засекреченной версии финальной части расследования вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году, которое велось "комитетом на двухпартийных" началах.

Реклама

Соответствующее заявление обнародовали временный глава спецкомитета сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и заместитель председателя, демократ от штата Вирджиния Марк Уорнер, передает Deutsche Welle.

Конгрессмены рассказали, что в ближайшие дни комитет намерен заслушать все дополнительные мнения и совместно с разведсообществом официально закрепить итоговую, отредактированную версию пятого тома, которая будет обнародована.

"Мы хотим поблагодарить следователей Комитета по России за их многолетнюю кропотливую и напряженную работу по этому важному вопросу", – подчеркнули они.

В конце июля появилась информация, что последняя часть отчета уже проверена Управлением директора Национальной разведки США (ODNI), чтобы не допустить возможной утечки секретных сведений.

Реклама

Отметим, спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад.

В тренде
Взрывчаткой в Бейруте оказался груз с судна российского бизнесмена

Фирма CrowdStrike, проведя расследование, пришла к выводу, что взлом совершили две группировки хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear, которые по мнению расследователя, тесно связаны с Кремлем и участвуют в политическом и экономическом шпионаже.

Напомним, в мае Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается с 1 октября), в котором стратегической конкуренции с Россией отводится приоритетная роль.

Документ среди прочего обязывает американскую администрацию ужесточить санкции в отношении "Северного потока — 2".

Как в Сенате США голосовали за оборонный бюджет на 2020 год можно посмотреть в видео "Сегодня":

Реклама

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2016

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

расследование сенат выборы в США вмешательство России
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Помпео назвал убийство 300 россиян в Сирии
Помпео назвал убийство 300 россиян в Сирии "предупреждением" РоссииСША
Crew Dragon c астронавтами возвращается на Землю (онлайн-трансляция)
Crew Dragon c астронавтами возвращается на Землю (онлайн-трансляция)США
США снова атакует коронавирус: какие штаты охватила инфекция
США снова атакует коронавирус: какие штаты охватила инфекцияСША
Молил и плакал: видеозапись убийства Джорджа Флойда в США
Молил и плакал: видеозапись убийства Джорджа Флойда в США "слили" в сетьСША
Коронавирус подобрался вплотную к Трампу: что с президентом США
Коронавирус подобрался вплотную к Трампу: что с президентом СШАСША
США подготовили для России финансовую бомбу – дипломат
США подготовили для России финансовую бомбу – дипломатЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять