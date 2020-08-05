Сенат США проголосовал за засекреченную часть расследования по России

Спецкомитет Сената Конгресса США по разведке проголосовал за принятие засекреченной версии финальной части расследования вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году, которое велось "комитетом на двухпартийных" началах.
Соответствующее заявление обнародовали временный глава спецкомитета сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и заместитель председателя, демократ от штата Вирджиния Марк Уорнер, передает Deutsche Welle.
Конгрессмены рассказали, что в ближайшие дни комитет намерен заслушать все дополнительные мнения и совместно с разведсообществом официально закрепить итоговую, отредактированную версию пятого тома, которая будет обнародована.
"Мы хотим поблагодарить следователей Комитета по России за их многолетнюю кропотливую и напряженную работу по этому важному вопросу", – подчеркнули они.
В конце июля появилась информация, что последняя часть отчета уже проверена Управлением директора Национальной разведки США (ODNI), чтобы не допустить возможной утечки секретных сведений.
Отметим, спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад.
Фирма CrowdStrike, проведя расследование, пришла к выводу, что взлом совершили две группировки хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear, которые по мнению расследователя, тесно связаны с Кремлем и участвуют в политическом и экономическом шпионаже.
Напомним, в мае Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается с 1 октября), в котором стратегической конкуренции с Россией отводится приоритетная роль.
Документ среди прочего обязывает американскую администрацию ужесточить санкции в отношении "Северного потока — 2".
Как в Сенате США голосовали за оборонный бюджет на 2020 год можно посмотреть в видео "Сегодня":
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