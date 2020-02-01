На кону судьба Трампа: принято важное решение по импичменту

Дональд Трамп / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Голосование Сената США, на котором решится дальнейший ход процедуры импичмента 45-го американского президента Дональда Трампа, состоится на следующей неделе.

На голосовании 31 января сенаторы большинством голосов приняли резолюцию лидера большинства в верхней палате Конгресса Митча Макконнелла, который предложил назначить голосование по двум статьям обвинения в отношении Трампа на 5 февраля.

Соответствующую инициативу поддержали 53 сенатора-республиканца, тогда как 47 их коллег-демократов высказались против. Стоит отметить, что так же слаженно республиканцы провалили голосование по поводу вызова дополнительных свидетелей и документов по делу об импичменте.

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Также провалилась попытка лидера демократов в Сенате Чака Шумера внести в документ ряд поправок. В связи с этим демократы раскритиковали республиканцев.

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"Они [республиканцы] подвели Сенат и страну. Они знают, что Дональд Трамп — ужасный и мстительный президент, но иногда приходится поступать правильно", — заявил Шумер.

Напомним, что начало процедуре импичмента положил скандал вокруг прошлогодней телефонной беседы Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. После разговора президента США обвинили в давлении на Украину: якобы он частично приостановил выплаты помощи Киеву ради возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Сперва резолюцию об импичменте приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат

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